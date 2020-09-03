مستشفيات إسرائيل تنهار.. تل أبيب تقترح إغلاق 8 مدن بسبب موجة شديدة لـ كورونا

عرضت الجامعة العبرية، اليوم الخميس، على المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا تقرير خطير عن تفشي فيروس كورونا فى إسرائيل يحذرون فيه من توقع زيادة كبيرة في الوفيات مع زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا.





وبحسب الباحثين تشير الزيادة الحادة في عدد المصابين إلى خروج عن استقرار الخطر الحالي ويتطلب إجراءات حازمة.





وقدم باحثون في الجامعة العبرية المعلومات التي جمعوها والتي تفيد بانه وفي الأيام التسعة المقبلة ، من المتوقع تسارع في عدد المرضى الخطرين.





وفي نفس السيناريو "سيكون هناك 600 مريض في حالة حرجة في غضون أسبوعين وستنهار المستشفيات الإسرائيلية.





وقرر منسق شؤون كورونا، بروفيسور "روني جمزو"، توسيع القائمة الحمراء لتشمل 30 سلطة محلية من بينها 23 عربية هي: أبو سنان؛ أم الفحم؛ إعبلين؛ بقعاثا؛ بيت جن؛ جلجولية؛ جت؛ دالية الكرمل؛ زيمر؛ الطيبة؛ الطيرة؛ كسرى سميع؛ الكعبية طباش الحجاجرة؛ كفر برا؛ كفر كنا؛ كفر قاسم؛ عين ماهل؛ اللقية؛ الناصرة؛ عسفيا؛ عرعرة؛ الفرديس؛ قلنسوة.





وبالإضافة إلى 23 سلطة محلية عربية مدرجة في القائمة الحمراء، ستشمل القائمة 12 حيا ومنطقة في مدينة القدس المحتلة منها الطور والشياح والصوانة؛ المنطقة الصناعية عنتوت (شمال القدس مقابل شعفاط)؛ الحي الإسلامي، وحارة الأرمن، وحالة النصارى، وحارة اليهود (داخل أسوار البلدة القديمة)؛ باب الساهرة؛ وادي الجوز؛ مخيم شعفاط للاجئين؛ بلدة شعفاط؛ والشيخ جراح.