ضبط 6 مخازن غير مرخصة بداخلها أدوية ومستلزمات طبية في أسيوط.. شاهد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تمكنت من ضبط 6 مخازن أدوية غير مرخصة بمدينة أسيوط بداخلها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة وذلك خلال حملة مكبرة في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من حصول مخازن الأدوية على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها حفاظًا على صحة المواطنين فضلا عن إحكام السيطرة علي تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدًا إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.





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كانت حملة مشتركة مكونة من مديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة وهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط قد داهمت عدد من المواقع ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك في إطار المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط جرائم الغش التجاري والاستيلاء على الدعم والحصول علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة .





ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وذلك بحضور المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة برفقة أعضاء مكتب الرقابة الإدارية فرع أسيوط.





وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 مخازن أدوية غير مرخصة بمدينة أسيوط وبداخلها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة وتم تحرير المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات بمخازن مديرية الصحة لافتا أن القيمة التقديرية المبدئية للمضبوطات تبلغ 2 مليون جنيه.



