فى لمح البصر.. زيت مذهل يخلصك من شعر الوجه

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طريقة إزالة الشعر نهائيا بزيت اللافندر



















طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات



اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.









كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.





1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر4-6 قطرات من زيت شجرة الشايالنتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.