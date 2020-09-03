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مرأة

فى لمح البصر.. زيت مذهل يخلصك من شعر الوجه

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:55 م
شعر زائد
شعر زائد
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لمياء الياسين
هل تجدين صعوبة فى التخلص من شعر الوجه؟ إليكِ علاجات فعالة لـ إزالة شعر الوجه بدون ألم، والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي، وإليكِ طريقة إزالة الشعر بطريقة طبيعية بدون ألم وإزالة الشعر بأقل مجهود.


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طريقة إزالة الشعر نهائيا بزيت اللافندر


1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي


طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.


كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.


النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.
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