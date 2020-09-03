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محافظات

إغلاق 5 منشآت مخالفة بحي وسط الإسكندرية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:07 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أ ش أ
 شن حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة بإشراف اللواء علاء يوسف رئيس الحي، وأسفرت عن إغلاق 5 منشآت تجارية، وضبط 36 حالة إشغال متنوع.

وذكر حي وسط الإسكندرية - في بيان صادر اليوم /الخميس/ - أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة بشأن فتح المقاهي والكافيهات والمطاعم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المنشآت،ومتابعة مدى التزامها بالقوانين المنظمة لعملها.

وكان محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

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