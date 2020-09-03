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اقتصاد

بورصة الكويت تختتم تعاملاتها اليوم على ارتفاع بلغ 08ر0 %

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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وكالات
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر4 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5325 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر0 % .

وتم تداول كمية أسهم بلغت 02ر227 مليون سهم تمت عبر 9450 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر25 مليون دينار كويتي .


وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر32 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4260 نقطة بنسبة صعود بلغت 77ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر179 مليون سهم تمت عبر 6288 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الأول 18ر9 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5865 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 09ر47 مليون سهم تمت عبر 3162 صفقة بقيمة 9ر14 مليون دينار .

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4257 نقطة بنسبة صعود بلغت 46ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر147 مليون سهم تمت عبر 4755 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 مليون دينار .

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