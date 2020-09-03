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تعليم

عميد زراعة بنها: برامج جديدة باللغة الإنجليزية لمواكبة المشروعات القومية وسوق العمل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:37 م
عميد زراعة بنها
عميد زراعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلنت كلية الزراعة جامعة بنها عن بدء الدراسة فى برامج اللغة الإنجليزية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم ورياضة للدراسة بها خلال العام الجامعي 2020 / 2021 للحصول على درجة البكالوريوس.

وقال الدكتور محمود مغربي عراقي، عميد كلية الزراعة أن البرامج هي "برنامج التقنية الحيوية الزراعية" و"استصلاح واستزراع الأراضي القاحلة" وبرنامج "أمن وسلامة الغذاء" وبرنامج "إدارة الأعمال الزراعية".

واشار عميد الكلية الى أنه يتم قبول الطلاب بالبرامج طبقا للمقابلة الشخصية التي تجرى للطلاب المتقدمين للدراسة بها و الدراسة بفرع الجامعة بالعبور وكلية الزراعة ببنها.

وأضاف عراقى أن الكلية قطعت شوطًا كبيرًا في البرامج الدراسية الجديدة والتي تدرس كليًا باللغة الانجليزية، وتسمح للخريجين بفرص عمل كبيرة وواعدة في سوق العمل، بالمشروعات القومية الكبرى للتنمية الزراعية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وتابع أن كلية الزراعة بمشتهر تعد من أقدم كليات الزراعة في مصر ولديها الكوادر الأكاديمية البشرية، التي تؤهلها إلى القيام بدور ريادي في مصر لما لها من سابق خبرات في مجال التعليم الزراعي العالي وتبني العديد من المشاريع القومية لمساندة دور الدولة في تشغيل الشباب والتنمية في الريف المصري، كما وقعت اتفاقيات شراكة دولية مع العديد من الجامعات الصينية في المجالات الزراعية المختلفة.
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