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عقوبة تصل للإغلاق.. حملات رقابة متواصلة لرصد مخالفات المخابز فى الجيزة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:19 م
مدير إدارة التموين
مدير إدارة التموين بالجيزة
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نورهان رأفت
قال طلعت حسن ، مدير إدارة التموين بالجيزة ، إن الإدارة تتولى مهمة الرقابة على منافذ إنتاج الخبز ، من الساعة الخامسة صباحا ، وذلك من خلال 19 حملة رقابية ، على مستوى الجيزة .

وأضاف طلعت حسن ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن كل المخابز مستمرة بالمحافظة ، وهناك التزام والاسعار ، ولم يتم رصد أية مخالفات ، ويتم تلقي المخالفات عبر الخط الساخن للإدارة .

وأشار مدير إدارة التموين بالجيزة ، إلى أن المديرية خصصت غرفة عمليات خاصة لتلقي شكاوى المواطنين ، من داخل المديرية ، في حالة رغبة المواطن لقاء مسؤولين ، موضحا أن جميع المسئولين مستمرين في الرقابة وحتى آخر النهار ، حسب كمية العمل .

وأوضح "حسن" ، أن إدارة التموين بالجيزة ، تتولى الصرف لـ 13 مليون مواطن ، بـ محافظة الجيزة ، بإنتاج 21 مليون رغيف يوميا .

وشدد "حسن " ، على ضرورة التزام المخابز بتعليمات الادارة ، لافتا إلى أن غرامة المخالفات للمخابز من 600 وقد تصل للإغلاق .
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