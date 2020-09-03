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حوادث

حبس مختل عقليا طعن شقيقين بساطور خلال سيرهما في الشارع بالغربية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:30 م
مختل عقليا طعن شقيقين
مختل عقليا طعن شقيقين بساطور
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أحمد على

قرر رئيس نيابة أول طنطا اليوم، حبس مختل عقليا لاتهامه بحمل سلاح أبيض "ساطورا " حال سيره بالطريق العام وشروعه في طعن شقيقين بميدان الساعه 4 أيام.

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تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اصابه شقيقين علي ايدي أحد الأشخاص مجهولين.

وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هويه المتهم وضبطه.

وأفاد شهود عيان أن الشخص المضبوط كان يعاني من اضطرابات نفسيه " مختل عقليا" ويحمل ساطورا وتعدي علي شقيقين أثناء سيرهما بطريق العام وأحدث إصابات لهما بكدمات وسحجات.

حبس مختل عقليا طعن شقيقين بساطور خلال سيرهما في الشارع بالغربية
حبس مختل عقليا طعن شقيقين بساطور خلال سيرهما في الشارع بالغربية
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