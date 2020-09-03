ضبط مسجل بحوزته كيلو جرام من مخدر الأفيون في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسجل بحوزته كيلو جرام من مخدر الأفيون بغرض الإتجار.





كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام مسجل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة أول الدخيلة غرب المدينة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





بعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه وبحوزته كيلو جرام من مخدر الأفيون ومبلغ مالي وهاتف محمول.





وبمواجهة المتهم، اعترف بما هو منسوب إليه، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



