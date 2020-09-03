النائب محمد المسعود : مصر قادرة على استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية

أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب عضو المجلس الاستشاري لحزب حماة وطن، علي قدرة مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية خاصة ان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار لديه القدرة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع السياحة خاصة ان هذا القطاع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.





وأشاد " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى ناقشها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع Andrzej Gut-Mostowy وزير الدولة للسياحة ببولندا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة ومناقشة سبل الترويج السياحي لمصر داخل السوق البولندى، وإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البولندى بها مثمنا حرص الدكتور خالد العناني على إبراز الجهود التى قامت بها مصر لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد واستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من يوليو الماضي اضافة الى التسهيلات التى قدمتها مصر لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية الساحلية ومن أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية حتى ٣١ أكتوبر 2020 بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020 ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020 وتأكيد الدكتور خالد العنانى أن قرار إجراء تحليلPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم الي مصر هو إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ علي جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.





وأعتبر النائب محمد المسعود اشادة وزير السياحة البولندي خلال اللقاء بتجربة مصر الناجحة فى استئناف حركة السياحة الوافدة إليها من جديد اعتبارا من 1 يوليو الماضي وتقديمه الشكر لوزير السياحة والآثار تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين البولنديين الذين كانوا متواجدين في مصر وقت غلق حركة الطيران في مارس الماضي والذين عادوا لبلادهم بسلام وأن مصر قامت بإدارة هذه الأزمة باحترافية ومرونة عالية بمثابة أكبر دعاية للترويج للسياحة المصرية داخل بولندا والدول الاوروبية خاصة ان وزير السياحة البولندي أكد أن مصر تعتبر مقصدًا سياحيًا آمنًا بالنسبة لدولة بولندا حيث يحرص البولنديون على زيارتها خاصة في وقت الخريف والشتاء وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التدفق السياحي من بولندا إلى مصر وأنه قام بزيارة مصر ثلاث مرات استمتع خلالها بالمقومات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحي المصرى وخاصة الشواطي المصرية الخلابة.