واشنطن تقرر أخيرًا معاقبة إثيوبيا.. وزيارة خاطفة لحمـدوك إلى إثيوبيـا.. والأزهر يدين مافعلته «شارلي إيبدو».. الأبرز بصحف الإمارات

اجتماع عربي يبحث اليوم دعم لبنان بعد كارثة المرفأ

المفوضية الأوروبية لتركيا: لا أحد يستطيع أن يهددنا

السلطات الأمريكية تدعو الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا قبل نوفمبر

الرئيس التونسي يتهم أطرافًا سياسية بـ«الخيانة»

الإمارات تسجل 614 إصابة جديدة بكورونا و639 حالة شفاء













تناولت الصحف الإماراتية، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، والتي تصدرتها أنباء فيروس كورونا وسد النهضة، وليبيا ولبنان.









وقالت صحيفة "الخليج"الإماراتية: "أعلنت الولايات المتحدة، أنّها علّقت جزءًا من مساعداتها المالية لإثيوبيا، ردًّا على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتّفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق".





ملء دون اتفاق

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إنّه بسبب قرار إثيوبيا الأحادي الجانب ملء سدّ النهضة بدون اتّفاق مع مصر والسودان فإنّ وزير الخارجية، مايك بومبيو وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، قرّر تعليق جزء من المساعدات المخصّصة لإثيوبيا مؤقتًا".









سفر حمدوك

وذكرت الصحيفة: "أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التقى، أمس الأربعاء، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز الحلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث عملية السلام، في وقت شهدت جوبا الاجتماع الأول للجان المشتركة بين وفد الحكومة ورؤساء وفود الأطراف الموقعة على اتفاق السلام لتنفيذ مصفوفته".









وقالت المصادر إن حمدوك سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومسئولين آخرين، في الحكومة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.









ما بعد انفجار مرفأ بيروت

في سياق آخر، يعقد وزراء عرب، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث دعم لبنان لمواجهة تحديات ما بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما قال رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، إنه يتجه إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تستعيد الثقة الشعبية والدولية، وحثت مراجع دينية على حكومة وطنية متجانسة وإنقاذية غير حزبية.









وأعلنت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، عقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء، اليوم الخميس، عبر «الفيديو كونفرنس».









تهريب للسلاح والمرتزقة

وفي الشأن الليبي، شددت المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على أن الحوار الليبي - الليبي ضروري للخروج من الأزمة.









وذكرت ويليامز - في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن في جلسة عقدت مساء أمس، الأربعاء - أنه لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة في ليبيا، كما أشارت إلى أهمية الذهاب للحوار السياسي في أقرب وقت ممكن.









مجموعة « 5+ 5 »

وأكدت أن مجموعة « 5+ 5 » ستراقب تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح حال إقرارها.











وطالبت البعثة الأممية بفرض سيادة القانون في ليبيا، واحترام حق التعبير السلمي عن الرأي، وانتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية.









خروقات تركيا

وفيما يخص خروقات تركيا في المتوسط، قررت الولايات المتحدة إعفاء قبرص من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة، أمس الأول، الثلاثاء، في خضم توتر مع تركيا التي تجري مناورات عسكرية في مياه البحر المتوسط، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أنه لا يمكن لأحد «تهديدها» أو «ابتزازها»، في إشارة إلى أنقرة، حسب ما أكد نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سشيناس لمحطة يونانية، في حين كشفت تقارير صحفية غربية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعى لافتعال حادث عسكري مع اليونان؛ بهدف «تعزيز شعبيته»، كان من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة شرق المتوسط.









مرض «كوفيد-19»

وحول كورونا، أعادت الحكومة البريطانية فرض القيود لمنع انتشار مرض «كوفيد-19» في أجزاء من مانشستر الكبرى، شمال إنجلترا، في وقت اقتربت فيه الهند من 3.8 مليون إصابة، فيما أعلنت الصين استئنافًا تدريجيًا للرحلات الدولية إلى بكين، وفي أوروبا عمومًا عاد عشرات الملايين من الأطفال الفرنسيين والبلجيكيين والأوكرانيين والروس إلى المقاعد الدراسية التي بقيت مهجورة لما يقرب من ستة أشهر.









لقاح مضادّ

وقالت صحيفة "الاتحاد": "طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعدّ لتوزيع لقاح مضادّ لمرض كوفيد-19 على نطاق واسع بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية".









في سياق آخر، قالت صحيفة "الاتحاد" إن الأزهر الشريف ندد أمس، بقرار صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية تمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع بدء محاكمة شركاء الهجوم الذي استهدف هيئة تحريرها في يناير 2015.









الرسوم المسيئة

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في بيان على فيسبوك إن «الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية، ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان».









واعتبر الأزهر قرار إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية استفزازًا غير مبرر لمشاعر ما يقارب الملياري مسلم حول العالم.











الدكتور أحمد الطبيب

في سياق متصل، استنكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطبيب بشدة واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد قبل أيام، واصفًا إياها بـ«الإرهاب البربري».









المشيشي

أخيرًا من صحيفة "الاتحاد"، أدت حكومة التكنوقراط (الكفاءات) التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي اليمين الدستورية أمس بعد نيلها ثقة البرلمان فجرًا بأغلبية 134 صوتًا من أصل 217.









وحرص الرئيس قيس سعيد في كلمة خلال المراسم على توجيه انتقادات لاذعة إلى بعض الأطراف السياسية من دون أن يسميها، متهمًا إياها بـ«الخيانة ومحاولة التحايل على الدستور».











وذكرت صحيفة "البيان" أنه تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 67,821 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.









كورونا المستجد

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72,154 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62,668.









وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



