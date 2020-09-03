بيطري الشرقية خلال عام.. تحصين 491 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وضبط 30 ألف عبوة دواء مخالف

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مديرية الطب البيطري بإداراتها المختلفة خلال الفترة من سبتمبر 2019م إلى سبتمبر 2020م شهدت نشاطا ملحوظا في مكافحة انتشار العدوى وتقديم ‏الرعاية العلاجية للحيوانات والدواجن من خلال تنظيم حملات للوقاية والتحصين ‏ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية ‏وزيادتها، فضلًا عن الحملات التفتيشية والمرور المفاجئ على مراكز بيع ‏الأدوية البيطرية لضبط عبوات الدواء المخالفة، وذلك حفاظًا على صحة ‏المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.‏

وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والأسواق والشوارع ودور العبادة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





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من جانبه، استعرض الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريرًا ‏عن إنجازات المديرية خلال الفترة من 1 سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2020م، مؤكدا أنه تم تحصين 491 ألفا و657 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، وتحصين 486 ألفا و622 رأس ماشية ‏ضد حمى الوادي المتصدع، وتحصين 188 ألفا و240 رأس ماشية ضد لقاح ‏جدري الماشية، وتحصين 32 ألفا و439 رأس ماشية ضد جلد عقدي وجلدي أغنام، ‏وتحصين 103 آلاف و111 رأس ماشية ضد لقاح التسمم الدموي، وتحصين 130 ألفا و205 رءوس ‏ماشية ضد طاعون مجترات صغيرة، ليصل إجمالي ما تم تحصينه إلى مليون و432 ألفا و247 ‏رأس ماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها.‏





وللعمل على زيادة الثروة الداجنة والسمكية والنحل، أوضح مدير مديرية الطب ‏البيطري أن المديرية قامت بتقديم العلاج لـ 2 مليون و627 ألفا و815 طائر، وإجراء الفحص المعملي ‏لـ 174 ألفا و200 طائر وبلغ عدد المحصن 2 مليون و838 ألفا و75 طائرا.‏





وقال مدير مديرية الطب البيطري إن إدارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على عملات الذبح لـ 52031 رأس ماشية ما بين أبقار وجمال ‏وجاموس وفحل جاموس وعجول بقري وضائن وماعز، بالإضافة إلى ذبح ‏‏8 ملايين و971 ألفا و770 طائرا، وتحرير 602 قضية ذبح خارج السلخانه وتقديم لحوم ‏غير صالحة للاستهلاك الآدمي.‏





وفي مجال الوقاية والحماية من الأمراض المشتركة، أكد مدير مديرية الطب ‏البيطري أنه تم اختبار 18 ألفا و406 رءوس ماشية ضد مرض البروسيلا، وذبح 45 بقرة و11 جاموسة وعدد 15 أغنام وعدد 8 ماعز ، كما تم إختبار عدد 11 ألف و 99 ‏حيوان ضدد مرض الدرن البقري وذبح 3 بقرات وجاموس ، واعدام عدد 16 ألف و 141 كلب ضال ، ‏وعدد 80 قطه ، ومعالجة عدد 283 كلب وتحصين 1347 كلب ، مشيرًا إلي أنه ‏تم تنظيم عدد 1609 ندوة مختلفة بمراكز وقري المحافظة لتوعيه الفلاحين ‏والمربين بطرق التغذية السليمة للحيوانات والطيور وكيفية الحفاظ عليها من ‏الأمراض لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلي توقيع بروتوكولات تعاون مع كلية الطب البيطري لتنمية المهارات العلمية لأطباء المديرية وكذلك مديرية الزراعة و معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق للتعاون مع لجان الحصر والتحصين للثروة الحيوانية وللتبادل العلمي و تنمية مهارات الفحوص المعملية لأطباء المديرية.





وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الخدمات قامت بتنفيذ ( 36 ) حملة تفتيشية على عيادات ومعارض وشركات وسيارات بيع ومصانع الأدوية البيطرية من خلالها تم المرور على ( 97 ) موقع وتحرير ( 73 ) مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية و ضبط ( 30 ألف و 571 ) عبوة دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور إستخدامه بيطريا ) و إجراء 10 محاضر إعدام لمضبوطات من الأدوية المخالفة.





وتصديًا لجائحة كورونا أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالاشتراك مع مجالس المدن والاحياء بتنفيذ ( 47 ألف و 624 ) حملة رش وتطهير للمباني الحكومية والأسواق والشوارع ودور العبادة و المباني التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية و التطهير الشامل للقرى والعزب والكفور في المحافظة و قدمت رسائل التوعية التثقيفية للعاملين بالمديرية