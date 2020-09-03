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فن

مصطفى كامل يطرح "جريت بينا"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
طرح المطرب مصطفى كامل أغنية "جريت بينا" سادس أغانى ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، على موقع يوتيوب.

وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وتقول كلماتها: "بنقلب فى اللى فات..فى كتاب الذكريـات بنلاقى سنين..مرت كما الغنوه معانيها كانت حلوة باحبابنا وأصحابنا.. والله ماتتعوض والله وسنين عشناها.

وطرح مصطفى كامل 5 أغنيات من الألبوم خلال الأيام الماضية، الأولى "كارت أحمر" كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر والثانية "أدينا ماشيين"، من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، و"اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر، و"قلب أبوها"، من كلماته وألحانه  وتوزيع محمد جابر.

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