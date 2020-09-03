فى دورته الـ106.. السفير البحرينى لدى القاهرة يترأس وفد المملكة فى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ترأس السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية 106، التي عقدت اليوم، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.









وأقر المجلس خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ الدورة 105 لمجلس التي عقدت في شهر فبراير 2020م، بالإضافة إلى الإحاطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ 31 التي تضمنت عددا من القضايا ذات الأهمية التنموية التي شملت أهمها: التقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، والاقتصاديات العربية بعد عقد من الأزمة المالية العالمية الكبرى، والوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة كورونا، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إضافة إلى بحث مجمل قضايا دعم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.









كما بحث المجلس الوزاري العربي، الجهود التي تمت بشأن التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد – 19" من النواحي الاجتماعية والاقتصادية من قبل جامعة الدول العربية والدول الأعضاء ووجه لمواصلة الجهود للتنسيق بين جامعة الدول العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة مع الشركاء لتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية، إضافة إلى اعتماده لتقارير وقرارات المجالس الوزارية والتي أهمها مجلس وزراء الصحة العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء الشباب والرياضة العرب واللجان الفنية لأبعاد تطوير العمل العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.









أما بالنسبة للملف الاجتماعي والاقتصادي، فتضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك وعلى رأسها التأكيد على دعم المجلس للجمهورية اللبنانية والتضامن معها في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت، والإشادة بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة التي بادرت الدول العربية بتقديمها لجمهورية لبنان الشقيقة ومن ضمنها الاشادة بالمساعدات الإنسانية التي قامت بها مملكة البحرين، كما دعا المجلس المجالس الوزارية العربية وجميع أجهزة العمل العربي المشترك المتخصصة كل في مجاله لوضع تصور للاستجابة العاجلة ومواصلة هذه الجهود وفقًا للاحتياجات المطلوبة وتوطيد هذه الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.











كما تمت مناقشة سبل التعاون الإقليمي والدولي عبر استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020م، والنظر في التعاون المشترك بين المجموعة العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين على هامش الاجتماعات السنوية القادمة للمجموعة خلال هذا العام، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل التنموي.









وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع كلا من السيد سامي محمد حميد، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للعلاقات المالية والتعاون، والسيد عبد الله عبد الحميد العرادي، رئيس قسم علاقات الدول العربية.



