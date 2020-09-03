عماد حسين: نعاني من إعلام معادٍ يستوجب مزيدا من الحريات لمواجهته

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، نحن نعاني من اعلام معادي يدخل بيوت المصريين، لو لم ننشر الجريمة، حسبما طلب رئيس الوطنية للصحافة في كلمته، سينشره الجورنال الأخر، إذا كان المنع أو الحجب ليس حلا بل كارثة ولكن التناول والمعالجة هي المخرج فالوعي ان انقل الاخبار بطريقة رشيدة وصحيحة في مصلحة الدولة .

واضاف عماد حسين خلال كلمته بالدورة التى ينظمها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام إن الهدف الرئيسي لدور وسائل الاعلام نقل الاخبار للناس ولكن ايضا نشر الوعي مهم .

وتابع إلى أنه تم ربط تحقيق الأمن القومي بمنع نشر الكثير من الاخبار مطالبا بمزيد من الحريات والانفتاح دون المساس بقضايا الأمن القومي "فالتوسع في فكرة المنع يعطي فرصة للإعلام المعادي" بحسب تعبيره ضاربا المثل بقضايا مثل قانون التصالح وأزمة سد النهضة.

يشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).