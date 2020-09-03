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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اجتماعا ، لمتابعة  أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد ،واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد و الأستاذ عبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد ، واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ،واللواء ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي و مديرية الطرق وادارة المشروعات .

وخلال الاجتماع ، تابع المحافظ مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب   بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك فى إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى يشهدها قطاع  الصرف بنطاق المحافظة ، للتخلص من  مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة،  وتذليل اى عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية .


وأكد محافظ بورسعيد ، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خاص بالمنطقة الصناعية ، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات فى قطاع الصرف ومياه الشرب نظرا لأهمية المنطقة الصناعية الاقتصادية والاستراتيجية.

موجها المحافظ خلال الاجتماع   بمتابعة كفاءة الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية ، وضرورة سرعة انجاز الأعمال القائمة .
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