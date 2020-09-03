محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اجتماعا ، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .





وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد ،واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد و الأستاذ عبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد ، واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ،واللواء ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي و مديرية الطرق وادارة المشروعات .





وخلال الاجتماع ، تابع المحافظ مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وذلك فى إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة ، للتخلص من مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل اى عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية .









وأكد محافظ بورسعيد ، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خاص بالمنطقة الصناعية ، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات فى قطاع الصرف ومياه الشرب نظرا لأهمية المنطقة الصناعية الاقتصادية والاستراتيجية.



