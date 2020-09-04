أقوى دول الشرق الأوسط اقتصاديا.. برلماني يكشف أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمصر

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وكالة "موديز" العالمية، بشأن نجاح مصر في توفير مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، قائلًا:"مصر تسير بخطوات ثابتة في ملف الإصلاح الاقتصادي وأتوقع أن تكون من أقوى دول الشرق الأوسط اقتصاديًا في المستقبل القريب".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر استطاعت أن تحقق النجاح الملحوظ في الملف الاقتصادي بسبب الأستقرار الأمني والمشروعات القومية وبناء المدن السكانية والصناعية والسياحية الجديدة، مشيرًا إلى دور خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر وقاد حركة الإصلاح الاقتصادي بقوة وشجاعة وبمشاركة جميع فئات الشعب المصري، لافتًا إلى قدرة القيادة السياسية في جذب العملة الصعبة من خلال زيادة نسبة الصادرات والحد من عملية الاستيراد والتي بدورها عملت على زيادة الاحتياطي النقدي.





يذكر أن وكالة "موديز" العالمية، أكدت أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.