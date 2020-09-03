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أخبار البلد

نائب وزير الصحة المصري يعلن توصيات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
اختتمت اليوم الخميس ، فعاليات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية  لعام 2020 ، التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي وترأستها مصر ، حيث استمرت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام.

وقد أعلن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، الذي مثل مصر وترأس تلك المشاورات ، عن عدد من التوصيات المهمة لمواجهة عدد الملفات التي تمثل تحديًا في مجال السكان والتنمية في دول الشمال الإفريقي.

وقد تضمنت أهم  التوصيات ضرورة تكرار هذه المشاورات في المستقبل ، وكذلك ضرورة التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية، بالإضافة إلى استدامة التواصل والتعاون بين دول شمال إفريقيا كشركاء في السكان والتنمية كجزء أصيل ناتج عن هذه المشاورات.

وقد ألقى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان كلمه في ختام المشاورات الإفتراضية الخاصة بالسكان والتنمية في شمال إفريقيا ، أشاد خلالها بالمناقشات العلمية المثمرة والأفكار المتميزة التي اتسمت بها الجلسات الإستشارية الافتراضية ، والتي تم التطرق خلالها إلى مواضيع كثيرة ومتشعبة خاصة بالسكان والتنمية، من تفرد دول الشمال الإفريقي بتركيبة سكانية متميزة إلى تأثيرات التغير المناخي وإلى التعليم وأخرى كثيرة مرورًا بتداعيات جائحة كورونا.
 
وأكد أن المناقشات قد أثمرت عن توافق بين الآراء بأن المشاكل مشتركة والموقف واحد والوصول إلى موقف موحد للقارة ولدول شمال إفريقيا أصبح أكثر وضوحًا ، مشيرا أن هذه الجلسات ستكون أول الخطوات لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى إفريقيا التي نريد من خلال التعاون والشراكة المثمرة وتبادل الخبرات الغنية.
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