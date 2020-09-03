AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اتحاد الأطباء العرب ينظم حملة مجانية للكشف المبكر عن المشكلات السلوكية والتربوية للأطفال

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تنظم مراكز معاك لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب، ورشة عمل مجانية حول مقدمة لبرنامج الإيبلز (شرح وتحليل مجال التقليد الحركي ) بمركز معاك بحي السيدة زينب.

وينظم مراكز معاك خلال شهر سبتمبر الجاري حملة مجانية للكشف المبكر عن المشكلات السلوكية والتربوية للأطفال بجميع الفروع. 

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب: إن أنشطة مراكز "معاك" بشكل عام تهدف إلى تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم من جلسات أو فترة حضانة بالإضافة إلى تنمية وتأهيل المتخصصين فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتعمل مراكز معاك، من خلال 8 مراكز داخل مصر، بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد"، لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين، لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.
Advertisements

ترشيحاتنا

الهروب من الفضيحة للموت غرقا .. نائب مدير بنك يختلس مليون ونصف من عهدته للاتجار في العملة

كوب من هذا المشروب يعزز صحة العظام وينسيك الآلآم

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

بعد بكاء الرئيس الفرنسي أثناء مقابلتها.. الجمهور يطارد ماجدة الرومي

كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

وزير الخارجية: المواطن المصري الوحيد صاحب الحق في تقييم مدى تمتعه بأي حقوق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان