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أخبار البلد

طيران إسرائيل يعلن تسيير أول رحلة شحن جوي إلى دبي ‎ 16سبتمبر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:24 م
طيران إسرائيل يعلن
طيران إسرائيل يعلن تسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي ‎ 16سبتمبر
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سمر صالح
كشفت شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها ستسير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية، في 16 سبتمبر، ستنقل معدات زراعية وتكنولوجية.


وقالت "إل عال"، إن رحلة الشحن الأولى ستكون على متن طائرة من طراز ”بوينج 747″، تنطلق من ”تل أبيب“، عند الساعة السادسة من مساء 16 سبتمبر الحالي، متجهة إلى لياج في بلجيكا، ثم تواصل رحلتها من هناك إلى دبي.


وذكرت الشركة، في بيان لها، أن رحلات شحن جوي ستسير أسبوعيا، وتنطلق كل يوم أربعاء من تل أبيب، وتعود يوم الجمعة من الإمارات.


وأوضحت "إل عال"، أن طائرة الشحن التي ستتوجه أسبوعيا إلى دبي، ستسمح لزبائنها الإسرائيليين بالاستيراد والتصدير من دبي وإليها، وأيضا الاستيراد من دول آسيوية عبر دبي.
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