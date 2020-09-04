بعد تصريحات وكالة موديز العالمية.. برلمانية تُشيد بدور الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي

علّقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، على تصريحات وكالة "موديز" العالمية، بشأن نجاح مصر في توفير مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، قائلة:"مصر نجحت بفضل القيادة السياسية الحكيمة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في وقت قصير وبكفاءة عالية".





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -١٩"، أثرت بدرجة ملحوظة على اقتصاديات العالم أجمع وعلى رأسها الدول العظمى، مشيرة أن مصر بفضل الإصلاح الاقتصادي ظلت ثابتة أمام هذه الجائحة واستطاعت محاربتها دون أن يتأثر الاقتصاد بشكل كبير.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة سيشهد المواطن تحسن كبير في مستوى المعيشة خاصة وأن الدولة تستهدف مشاركة الفئات الفوق متوسطة في عملية الإصلاح الاقتصادي بهدف دعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لافتة إلى أهمية استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي فيما يُعرف بالتنمية المستدامة.





يذكر أن وكالة "موديز" العالمية، أكدت أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.





وأوضحت وكالة "موديز" - في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم، الأربعاء - أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.





وقالت إليسا باريسي كاوبوني، نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني.