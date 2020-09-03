AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

باستثمارات 320 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات زراعية بالفرافرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أجرى  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس ، جولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات بمركز الفرافرة وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد إحدي مشروعات الاستثمار الزراعي المقام على مساحة ١٧ ألف فدان لزراعة أصناف النخيل ذات العائد الاقتصادى المرتفع كالمجدول والزغلول والحياني وغيرها.
اقرأ أيضا:

وأشاد الزملوط بنسب نجاح المشروع والتي بلغت ٩٧ ٪ بحجم استثمارات يصل إلي ٣٢٠ مليون جنيه، ويستهدف زراعة ٧٠ ألف نخلة، تم زراعة ٣٥ ألف نخلة منها حتي الآن وجاري إستكمال المستهدف حتي شهر إبريل القادم.

كما افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال جولته اليوم الخميس بمركز الفرافرة يرافقه  يوسف مرزوق رئيس المركز ، السوق الحضاري الجديد الذي تم إنشاؤه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائي على مساحة 2456 م2.

ووجه الزملوط بتنويع أنشطة السوق والخدمات المعروضة به وفقًا لأولوية الأنشطة المطلوبة والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين. هذا وتبلغ تكلفة إنشاء السوق ٣.٨ مليون جنيه ويضم ٣٢ وحدة تجارية سيتم طرحها للشباب من أبناء المركز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر سكايب.. وزيرا الري والزراعة يبحثان مع محافظ الوادي الجديد تطوير نظم الري

تنفيذ سوق حضاري بـ3.8 مليون جنيه في الفرافرة بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد يوجه بتنفيذ مشروع للسياحة العلاجية بالفرافرة

مصرع طفل غرقا في بئر جوفية بقرية اللواء صبيح بالفرافرة

بتكلفة 3.8 مليون جنيه.. إنشاء أول سوق حضاري متكامل بالفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

قبل مواجهة كرواتيا.. إصابة كريستيانو رونالدو

قصة رهان زوج فايزة كمال عليها بـ زجاجتين ويسكي

أخبار الرياضة| شوبير يشن هجوما عنيفا على كهربا.. ونقل نجم نادي الزمالك السابق إلى المستشفى بسبب كورونا

انخفاض مستمر .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد بكاء الرئيس الفرنسي أثناء مقابلتها.. الجمهور يطارد ماجدة الرومي

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2021 في السوق المصرية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. جوهرة الراقصة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

بفستان مكشوف.. ياسمين صبري بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار.. شاهد

طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة