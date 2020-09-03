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برلمان

برلماني: مصنع فلنكات السكة الحديد بقنا يسهم في الحد من البطالة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:03 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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يوسف سامح
أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر أن صعيد مصر لم يشهد اهتماما إلا فى عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى معلنا تأييده التام لما أعلنت عنه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أنه جار اتخاذ إجراءات استيراد معدات مصنع شركة سيجوارت لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والذى سيتم إقامته فى محافظة قنا خلال 8 أشهر لخدمة التوسع فى خطوط السكك الحديدة خاصة خط أبو طرطور سفاجا وغيره من الخطوط فى الصعيد.

وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم ان انشاء هذا المصنع الذى يتكلف نحو 10 ملايين دولار بعد فتح الاعتماد المستندى لشركة سيجوارت لاستيراد المصنع من شركة "بلان الإيطالية "

يسهم فى الحد من مشكلة البطالة داخل محافظة قنا بجميع مدنها ومراكزها وقراها موجها التحية والتقدير للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على جهوده الكبيرة والناجحة فى توطين مثل هذه الصناعات المهمة داخل مصر تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب طارق رسلان ان الدكتور هشام توفيق حقق نجاحات كبيرة على ارض الواقع فى كل مايتعلق من تطوير وتحديث داخل جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام مناشدا الوزير باعطاء اولوية قصوى للشركات التابعة للوزارة داخل محافظات صعيد مصر بصفة عامة.

ولمجمع الالومنيوم بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا بصفة خاصة تجدر الاشارة الى أن المصنع يضم معدات يمكن فكها وتركيبها من مكان لأخر حسب الحاجة بما يوفر على الشركة نقل فلنكات السكك الحديدية لمسافات طويلة ويرفع تكلفة النقل عنها.
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