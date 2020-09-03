ممثل العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: مصر تقوم بدور مهم في تحقيق السلام بالمنطقة لا تقوم به أي دولة أخرى.. فيديو

أكد ممثل السياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أنه بدون الضغوط السياسية والخطوط الحمراء التي وضعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، لم يكن يتحقق فرصة وقف إطلاق النار في ليبيا.





وأضاف ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن إعلان السلام ووقف إطلاق النار في ليبيا يتوقف حسب قدرة مصر والدول العربية، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أهمية أن يكون اتفاق السلام الليبي ليبي في المقام الأول.





وأوضح ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، أن مصر تقوم بدور لا تقوم به أية دولة أخرى ، من أجل تحقيق السلام بالمنطقة ، لافتا إلى أنه أجري اجتماعًا مع عقيلة صالح لبحث الأوضاع في ليبيا مؤخرًا في قبرص.