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حوادث

القصة كاملة في واقعة انتحار نائب مدير بنك لاختلاسه 1،5 مليون جنيه

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:52 م
انتحار نائب مدير
انتحار نائب مدير بنك
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ايمن رياض
انهي نائب مدير بنك بالمنيا حياتة منتحرا بإلقاء نفسة بمياه النيل وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي انه قام باختلاس مليون و٥٠٠ الف جنيه من أموال المودعين 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية تلقيه بلاغين



 الأول من ملاك عدد من السيارات بتضررهم من نائب مدير البنك بعد اصطدام سيارته بسياراتهم أثناء مطاردته تاجر عمله، والعثور في وقت لاحق على جثته في نهر النيل، وانتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري

 أما البلاغ الثاني فكان من مدير البنك، ويتهم فيه نائبه بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال البنك.

وشكل ضباط قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية فريق بحث، لكشف غموض الواقعة، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا

وتوصلت تحرياته إلى أن نائب مدير البنك المُتوفى، كان يستولي على مبالغ مالية من البنك، ويستبدلها بعملات نقد أجنبى لتحقيق هامش ربح شخصى يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية مستغلًا طبيعة عمله.

وأشارت التحريات إلى يوم الواقعة، حيث أتفق "المُتوفى" مع عاملين على استبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية، واستولى على مبلغ الـ 1.5 مليون جنيه، بمعاونتهما، وأثناء عملية تسليم وتسلم مع الطرف الثاني وهو "تاجر عملة"، نجح الأخير في مغافلتهم، واستولى على المبلغ وهرب بسيارته، مما اضطر المُتوفى والعاملين بإستقلال سيارته ومحاولة اللحاق به فإصطدم بعدد من السيارات المتوقفة، ولخشية إفتضاح أمره وتعرضه للمسائلة القانونية قام بإلقاء نفسه بالمجرى المائى لنهر النيل. 

كما تمكن القطاع، من ضبط التاجر والعاملين، بعد استهدافهم في أماكن تواجدهم وترددهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترف التاجر أنه سبق وأجرى عمليتين استبدال عملات مع المتوفى والعاملين، لكسب ثقتهم، وقال إنه في يوم الحادث تمكن من مغافلتهم والإستيلاء على المبلغ والهرب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 1.2 مليون جنيه، وأكد أنه المبلغ المُستولى عليه من المتوفى.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة
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