مستشفى الحسين الجامعي يستقبل الطفلة جنا استجابة لاستغاثة والدها

استقبلت مستشفى الحسين الجامعي التابعة لجامعة الأزهر، الطفلة "جنا"،التي نُشِرَت حالتها وتداولها رواد مواقع الاجتماعي على نطاق واسع؛ حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورمٍ ليمفاويٍّ منذ الولادة، ناتجٍ عن انسدادٍ في الأوعية الليمفاوية بالرقبة.





وتواصلت لجنة الاستغاثات الطبية لرئاسة مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية والدكتور حسين أبو الغيط عميد طب الأزهر بنين؛ لإعلامهما بالحالة، وفي استجابة سريعة ومعهودة، تم تكليف المسئولين وتوجيههم باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإنقاذ حياة الطفلة.





وعلى الفور، اسْتُقْبِلَت الطفلة "جنا" برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد مدرس جراحة الأطفال بطب الأزهر، وَحُجِزَتْ بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ استكمالًا للفحوصات الطبية، وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.





وأكد الدكتور حسين ابو الغيط، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، على وجود متابعة فورية لحالة الطفلة، حتى إجراء العملية الجراحية وتماثلها التام للشفاء.



