AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزيرالمالية السعودي: رؤية 2030 تثمر وتحقق نموا ملحوظا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة بدأ يشهد نموا في العديد من القطاعات التي كان يتم التركيز عليها.

وقال الجدعان -في مؤتمر "يورومني" الافتراضي، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، /الخميس/- إن "رؤية 2030، بدأت تثمر وتحقق نموا في السياحة والترفيه والقطاع المالي والتكنولوجي"، مضيفا "في حين كان النمو بين 3 و8% في عام 2020 تولينا رئاسة قمة العشرين، ووضعنا جدول أعمال قويا جدا، ثم جاءت كورونا وأثرت على الجميع بمن فيهم السعودية وأسعار النفط تراجعت، وتراجعت معها إيرادات المملكة، إلا أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها".

وأضاف أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، واتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيرا إلي أنه تم العمل على فتح الاقتصاد، واصفا النتائج بـ"الإيجابية جدا".

وتابع قائلا: "إنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، كما وفر البنك المركزي /ساما/ سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة".

و شدد وزير المالية السعودي على أن رؤية 2030 تضمنت إجراء إصلاحات حكومية، حيث تعد رؤية 2030 خارطة طريق فعالة جدا.

من جهة أخرى، أكد الجدعان أنه تم جمع 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مشددا على أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثرا.

ونوه الجدعان بالاستجابة السريعة لدول العشرين، وقال "لأول مرة بالتاريخ عقدنا أول قمة افتراضية بالربع الأول من العام بمهام واضحة لدعم الدول الفقيرة، حيث جمعنا 21 مليارا بحلول مايو".

وأضاف: "لدينا جدول أعمال قوي جدا لرئاسة مجموعة العشرين"، مؤكدا أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

135 مليار ريال حجم تمويل الشركات الصغيرة من المصارف السعودية بالربع الأول

منذ بداية كورونا .. السعودية قدمت 142 مبادرة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية

محافظ المركزي السعودي يشير إلى نتائج أسوأ لاقتصاد المملكة خلال الربع الثاني

مؤسسة النقد السعودي: المملكة حققت أرقاما إيجابية في يونيو

بنسبة 3.8%.. انخفاض مصرف الراجحي السعودي بالربع الثاني من 2020

تقرير : السعودية أحرزت تقدما غير مسبوق في جذب شركات التقنية المالية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم.. دينا الراقصة برفقة والدتها | شاهد

مستشفيات إسرائيل تنهار.. تل أبيب تقترح إغلاق 8 مدن بسبب موجة شديدة لـ كورونا

شيخ الأزهر: رسولنا أغلى علينا من أنفسنا.. وتبرير الإساءة إليه جريمة

نادية عمارة تنصح من مات ابنه في حياته بـ 6 أمور

كورونا فى الجبلاية.. نقل نجم الزمالك السابق للمستشفى بعد تأكد إصابته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان