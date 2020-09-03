كواعب أحمد البراهمي تكتب: نعمة الحمد

امتلأت صفحات السوشيال ميديا بالعطابا والهبات والمنح التي حصل عليها الشاب والفتاة المتفوقين دراسيا.







بعد أن امتلأت في وقت سابق. بصورهم وهم يعملون في عمل بسيط ربما. البعض يراه هينا أو دون المستوى . و هما من الذين ينتمون لطبقة الفقراء أو بمعنى أصح تحت خط الفقر .







ويتحد هذا الشاب وهذه الفتاة في حبهم للاجتهاد وفي احترامهم للعمل وفي مساعدتهم لاهاليهم بحب وود . وفي فخرهم بابويهم واعترازهم بهم .





وفي وجود قدر كبير جدا من الرضا في نفوسهم. وذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى يكافئ ا لحامدين الذين يصدقون في حمدهم ولا ينكرون نعم الله عليهم. وأن الرضا في حياتهم هو الأساس . لذلك ارضاهم الله بفضله . في الوقت الذي نجد الكثيرين لا يشكرون الله رغم النعم .





ولا يقولون الحمد لله إلا من لسان فقط ولكن القلوب لاهيه والنفوس غير راضية. فتأخذهم الحياة يمينا ويسارا مره ساخطين على الدولة ومرة ساخطين على المدارس ومرة ساخطين على الحياة كلها.





رغم أنه في العام الماضي كانت الأولى على الثانوية العامة بنت حارس عمارة. وذلك يدل على أن الاجتهاد والتفوق لا تحده ظروف ولا يمنعه فقر. وإن الإنسان الذي يريد أن يعمل يعمل ومن يريد أن يتفوق يتفوق. ولا يبحث عن شماعات ليضع عليها أخطاءه. ليتخلص من المسئولية. كما أن الأحداث تقول ان هناك كثيرون يحبون الخير ويشجعون المتفوقين ويقدرونهم.





ولذلك أرجو من السيد الرئيس تعيين مجموعة من الأشخاص يعملون في البحث عن هؤلاء المتفوقين في كل الجمهورية ليساعدوا من يحتاج المساعدة المالية وتمنعه ظروفه المادية من إكمال تعليمه أو تمنعه ظروفه الاجتماعية من السفر لإكمال دراسته . وتكون مهمة تلك اللجنة البحث الحقيقي عن المتفوقين دراسيا والموهوبين فنيا ورياضيا وادبيا . كي لا يضيع على مصر الاستفادة من هؤلاء الشباب في شتى المجالات .

وكي لا تضيع تلك المواهب وتموت مع أصحابها كما كان يحدث كثيرا .





فقليلون هم من وصلوا . أو وجدوا من يصل إليهم ويساعدهم . وتحية من القلب لكل إنسان يعمل ويحب عمله ويرضى به وبحمد ربه على كل نعمه وعلى أي نعمه ولا يشكو ولا يجحد ولا ينكر نعم الله ويؤمن بأن الرزق كله من عند الله وقد قال الله سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون . صدق الله العظيم.



