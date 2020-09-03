أحمد فريد يكتب: المستقبل أصبح الآن Neuralink





عايز أوضح في المقال ده ، إن في نفس الوقت اللي في بلاد مشغولة بمشاكل و حروب ، في بالعد تانية مشغوله بتطور أختراعات و تقدمها . عايز أوضح في المقال ده ، إن في نفس الوقت اللي في بلاد مشغولة بمشاكل و حروب ، في بلاد تانية مشغوله بتطور أختراعات و تقدمها ملاحقة العصر هيا ليست سباق مع الزمن و لكن سباق مع الاخرين .

يعني إيه الكلام دا ؟ باللغة المصريه الجميله، لكلام ده معناه إننا لازم نكون عارفين إيه اللي بيحصل في العالم اللي حوالينا و نكون على نفس المستوى العالمي . ده الفرق مابين البلاد المتأخرة و البلاد المتقدمة . إيه اللي حصل ١٩٦٧ ؟ كلنا هنفتكر النكسه ، و لكن في نفس السنه في أحداث تانية حصلت في العالم ، زي مثلا ، يناير نفس السنه ، كان أول محاولة لإطلاق مكوك لهبوط أول إنسان على القمر ، و لكن المكوك "أبولو 1" إنفجر في وقت إنطلاقه و مات عليه ثلاثة رواد فضاء ، كانت نكسه علميه برضو . شهر مايو نفس السنه كانت أول عملية جراحية Coronary artery bypass surgery أو بالمعترف عليها دعامات القلب ، اللي بتساعد ضخ الدم للقلب تاني . نفس السنه في ديسمبر كان أول عملية زرع قلب . يونيو نفس السنه كان أول سوبر كمبيوتر CDC7600 لإطلاق الثورة العلميه .





سنة ١٩٧٣ و سنة النصر على إسرائيل و إسترجاع الأراضي المصريه . حصل برضو حاجات تانيه في نفس السنه في بلاد تانيه ، نوفمبر نفس السنة المسبار فضائي "مارينار" إتجه لكوكب عطارد . قبلها في أبريل نفس السنه ، أول مكالمة تليفون محمول "موبايل" و نوفمبر نفس السنه 1973 أول مكنة فلوس ATM .





أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء في وكالة الفضاء الألمانية .





الحاجات اللي ذكرتها فوق كان العمل المشترك الوحيد بينها هوا الوقت . تقدم التكنولوجيا مش مرتبط بالوقت ، ولكن مرتبط بالمكان كمان ، يعني ممكن شخصين في نفس الوقت لكن في مكانين مختلفين و في شخص فيهم متقدم في الفكر عن الأخر. و ده ليه عِلاقة كبيره باهتمامات العقل و الأفكار المسيطرة عليه من محيط البيئة اللي حواليه . وإزاي يستجيب العقل للأفكار .





العقل البشري هو أكتر عضو عندنا عنه أقل المعلومات لإنه معقد جدا لدرجة أنه مفيش أي كمبيوتر حتى الآن يقدر نسخه بالكامل مكن نحل حاجات معقدة. ممكن نتوقع الأحداث . ونقدر نألف أغاني وقصائد ، و ديه بس جزء صغير من قدرت . طيب إيه اللي ممكن يحصل لا وصلنا جهاز كمبيوتر بالعقل؟ طبعا شايفين إن الكلام ده خيال . لكن فعلا الكلام الخيالي ده بقا حقيقة و واقع . يستعد إيلون ماسك لبدء ثورة جديده في العلم . لكن المرة دي في منطقة مختلفة .





النهارده هنتعلم و نتعرف على قدرات العقل ، وإزاي بشتغل . هتدهش من مقدار المعلومات جواه ، و أد أيه بيشتغل بسرعة ، ولكن الأهم من كدا . هتكتشفو أزاي بيخططو العلماء لربط العقل بالآلة، لكن أولًا ، خطوه خطوه . أبتدي بالخلايا العصبية "neurons" . خلايا جهازنا العصبي ، المسؤول عن تلقي المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها .

كم عدد الخلايا العصبية في عقل الإنسان؟ مليون؟ مليار؟ لا دا قليل جدًا ، عددهم حوالي 86 مليار.

ما يعادل 11 مره ضعف سكان الأرض . أعرف أن دخل جسمك أقوى أجهزة الكمبيوتر ....

إذا قارنا العقل بالهارديسك (مكان تخزين المعلومات دخل الكمبيوتر ) يكون العقل البشري بيخزن ما يصل إلى 2 مليون ونصف جيجا بايت ، يعني حوالي 3 مليون ساعة من مسلسلك المفضل. أو علشان تستخدم المساحه كلها ، لازم تفتح الجهاز لمدة ٣٠٠ سنه .





طيب لا العضو ده قوى أوي كدة ، له بيحاولو العلماء بربطه بكمبيوتر؟ مقدرة جسم الإنسان مالهاش حدود. في حالة تلف بعض أجزاء العقل ، مش ممكن دايما تصليحها. في الحالة دي ، الكمبيوتر ممكن يستخدم كقطعة غيار ويعوض الوظائف المفقودة . علشان تتم العمليه المعقدة دي ، أبتكر إيلون مسك مشروع جديد إسمو "NEURALINK " نورلينك . يعتقد مطورو المشروع أن ممكن توصيل العقل بالكمبيوتر. علشان تعمل كدة ، تحتاج بس إلى زرع شرائح إلكترونيه في دماغ الإنسان . يقرأو أنشطة الخلايا العصبية و يعملو زيها . بصراحه ، أنا نفسي مش قادر أصدق ! ممكن ده يكون حقيقي؟





أيوه !!! ، فعلا اخترعو الشريحه الإلكترونية. فيها تنقسم الإلكترونات إلى 96 خيطًا كهربائيًا أرفع من شعرة الإنسان ، كللها على بعض تحتوي على 3،072 شعره إلكترونية . الشركة كمان اخترعت جهاز روبوت خاص لزرع الشريحه الإلكترونية. زي بظبط فكرة مكنة الخياطة ، كل شعره إلكترونية تخش في العقل بالمكنه المتخصصه دي بالخياطه . غرزه غرزه . العمليه كامله هتاخد 16 دقيقه لتركيب الشريحه الإلكترونية كامله في العقل البشري . دا سريع جدا بالنسبه لعملية دقيقه معقده زي دي . لقراءة معلومات من الشريحه ، هيكون فيه شرحه تانيه ورا الودان ، تنقل البيانات إلى جهاز كمبيوتر. في المستقبل ، المطورين هيعمل نظام يشتغل على شبكة لاسلكية ، WiFi





لما يحصل ده ، هيكون للإنسانية إمكانيات غير محدودة تقريبًا. الناس اللي فقدت حسيت البصر ، هيقدرو يشوفو تاني ، الناس فاقدين حسيت السمع ، هيسمعو أصوات عائلاتهم تاني . المصابين بالشلل ، ممكن يتحكم في موبايلثم و كمبيوتراتهم بعقلهم بس . إعادة الجزء المصاب في العقل.

هيكون Neuralink عندو القابلية لعمل كل دا .





في المستقبل ، ممكن الشريحه دي تكون في نفس ضرورة الموبايل . الذكاء الاصطناعي هايتطور أكثر و أكثر . تشغيل الذكريات هيكون سهل زي تشغيل فيديو من الموبايل . و الحاجات اللي مش عجبنك ممكن تعملها تعديل . أكيد شفتو ناس لهم أطراف صناعيه و بيتحكموا فيها كأنها أطراف طبيعيه . ده نفس طريقة الشريحه .





تم فعلا إجراء التجارب على 3 خنازير ، و طرحهم للرأي العام في 28.08.2020 و ناجح في زراعة الشرائح الإلكترونية . المستقبل أصبح الآن !!!