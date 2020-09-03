هويدا دويدار تكتب: الدين المسيس والتطرف





إن التطرف هو إصدار أفعال غير مقبولة من المجتمع والمغالاة فى أحد الأمور والإبتعاد عن الإعتدال والوسطية ومجاوزة الحدود بالتعصب لأمر ما متبنيًا فرضه على الأخرين بكل الوسائل بشكل مندفع حتى وإن كان بالعنف .

إن الدين الإسلامى دين معروف بالوسطية والإعتدال والسماحة وتقبل الآخرين ، ورفض رفضا قطعيا العنف والإجبار عليه إنما كان يلجأ أأئمة الدعوة إلى الإقناع وما زال الأمر كذلك حتى اليوم ومظاهر التطرف ماهى إلا مرض يستقبله النفوس الضعيفة حيث أنه يجد فيها مأواه .





إلا أننا يجب أن ننوه أن المتطرف ليس شريرا بطبعه فهو فى الكثير من الأحيان يتمتع بأفكار نبيلة يعتقد فى قدسيتها، ولكن بسبب ضعف الشخصية وسهولة التأثير عليها يصدق كل ما يسمع فهو سهل الإنقياد والخضوع وخاصة إذا تغلفت تلك الأفكار بنوازع دينية ودعوية تناسب معتقداته فيجد التطرف سبيلا للتوغل فى تلك الأنفس ويحارب للبقاء كالخلايا السرطانية .

فهؤلاء ما يرون أنفسهم على صواب دائم وخاصة أن ما يدعون إليه مغلفا بدافع القداسة التى لا تقبل التحليل ويروض عقله على ذلك، خاصة إذا كان من يدعو يتمتع بدرجات علمية متميزة، فالتميز العلمى لا يرتيط أبدًا، بقوة الشخصية وإكتسايها للخبرات بالعكس فيمكن أن يكون الاعتكاف وتخصيص النفس لكسب العلم وبالا على أصحابها لإفتقادهم لبعض التفاعلات الحياتية وكثيرا ما تنقصهم الشجاعة لإبداء الرأى ، فيسهل انقيادهم .





ولدينا الكثير من الشخصيات المعروفة التى تبنت فكرا مغلفا بطابع دينى والظاهر هو الأفكار النبيلة ثم وجدوا أنفسهم متورطين فى التخريب والقتل وعدم تقبل الآخرين عند الإختلاف فأصبح الأمر مهلك يشيع الفوضى .. فقد إرتبط الفكر بمعتقدات الأشخاص وأعطاهم هوية غير مقبولة .

كجماعة الإخوان مثلا فقد استطاعت استقطاب العديد ممن تبنوا أفكارها المغلفة بالطابع الإسلامى ، ثم منهم من استمر ومنهم من انشق عنهم مع تكشف الحقائق، وادراكهم أن الهدف سياسى وليس دعوى .





ونجد هنا أن الاستمرار بالانتماء لتلك الجماعة هو لتحقيق مآرب شخصية وسياسية ، وأحيانا مادية حيث أن الجانب المادى ممول من جهات بعينها

والاستمرار فيه الإستفادة المادية بغض النظر عن مصالح الأوطان ، وقد خلفت تلك الجماعة الكثير من الخسائر للمجتمعات ، ولم تراعى الإختلاف الذى فى الأصل هو من طبيعة الأنفس البشرية، فاالدعوة إلى الدين والتوسع فيه ليس له علاقة بالسياسة أبدًا فهما شتان ، والتحدث بإسم الدين تشدق به الكثيرين متخذين أساليب عنيفة للدعوة مما أعطى عن الدين إنطباع سيئ فى الكثير من المجتمعات وإرتبط الإرهاب بالدين !!!

فهو تشويه للصورة الإسلامية والمسلمين والصد عن سبيل الله وتنفير الناس عن الدخول فى دينه الذى أنزل رحمة للعالمين





فالدين دين المسالمة والقرآن والدستور المتوازن وزوال الدنيا أهون من قتل إنسان ، قال تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ، بل جعل الله قتل النفس بغير الحق كقتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن يقتل النفوس المعصومة بغير الحق ويزعم أنه يريد الإصلاح فى الأرض ونصرة الدين وإنكار المنكر وتهييب أهل المعاصى فإنه كاذب فى دعواه ومن المفسدين الظالمين قال رسول الله (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما ) وإذا كان هذا الوعيد الشديد فى قتل المعاهدين والزميين والمستأمنين .فكيف بالقتل المتعمد ...فلا يجوز قتلهم حتى وإن كانت حالة حرب محتدمة بين المسلمين والكفار المحاربين بإجماع العلماء فهو مظلمة من أكبر المظالم

لذلك فتلك الخلايا حتى وإن إمتدت وتوغلت فهى زرع شيطانى لن تستمر طويلا فستقتلع من جزورها وتلفظها المجتمعات.