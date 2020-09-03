رئيس جامعة طنطا يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

كما شارك فضيلة المفتي في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تغير الزمان وأثره في الفتوي..دراسة فقهية تطبيقية" للباحث ابراهيم محمد، بقسم اللغة العربية وآدابها بشعبة الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب جامعة طنطا .

كما ترأس الدكتور شوقي عبد الكريم علام مفتي الديار المصرية والاستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت في عضويتها الدكتور زكي زيدان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل، استاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا.

