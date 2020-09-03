تعافى السياحة.. اقتصادية النواب توضح سبب شهادة منظمة موديز العالمية بنجاح الاقتصاد

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شهادة وكالة "موديز" العالمية احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها لـ 3 أعوام مقبلة لم تاتى من فراغ ولكن جاءت نحو جهود كبيرة من القيادة السياسية لتحقيقها.





وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن النقد الأجنبى يمثل احتياجات مصر من تدبير السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت، بعد أن تم تصنيع مصر أول دولة مستوردة للقمح طبقا لتقرير وزارة التموين حيث أن مصر تستورد قمح مايعادل 95% من الخارج.









وأشار عضو مجلس النواب، الى أن سبب تزايد الاحتياطى النقدى الأجنبى هو تعافى السياحة ودخل قناة السويس وذلك ينعكس على زيادة الاحتياطى النقدى.





وجاء ذلك بعد أن أكدت وكالة "موديز" العالمية أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.









وأوضحت وكالة "موديز" - في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم، الأربعاء - أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.



