تنسيق الجامعات 2020 .. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الدبلوم الزراعي 3 و5 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس نتيجة الدبلومات الفنية و يتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالي.
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وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" قائمة الكليات والمعاهد التى تتناسب مع طلاب الدبلومات الفنية الزراعية بنظام الثلاث سنوات وهى
- زراعة الوادى الجديد
- تربية المنيا
- تربية شبين الكوم
-تربية المنصوره
- تربية كفر الشيخ
- زراعة الاسماعليه جامعة قناة السويس
- زراعة شبين الكوم جامعه المنوفية
- تربية طنطا
- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم زراعية جامعة الزقازيق
- تربية دمنهور
- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان
- العالى الفندقى بالأقصر إيجوث
- المعهد العالى العلوم الاداريه بالعباسية
- كلية تعليم فني صناعي شبرا
- العالى النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحى
- العالى النوعية سياحة وفنادق جيزه
- العالى سياحة وفنادق اسكندريه
- جامعة عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ.
- العالى سياحة وفنادق بالاسماعيليه
- جامعة عمالية علاقات صناعية اسكندريه
- جامعة عمالية علاقات صناعية طنطا
- العالى سياحة وفنادق وإرشاد سياحى بأبى قير .
- جامعة عمالية علاقات صناعية منصورة .
- العالى سياحة وفنادق بالإسكندرية إيجوث
- العالى سياحة وفنادق الغردقه
- جامعة عمالية علاقات صناعية اسماعلية
- العالى سياحة وفنادق 6 اكتوبر
- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط
- معهد الألسن العالى شعبة سياحة وفنادق بمدينة نصر.
- جامعة عمالية علاقات صناعية زقازيق .
- جامعة عمالية علاقات صناعية رأس البر .
- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمه.
- العالى القاهرة سياحة وفنادق مقطم
- معهد الفراعنه العالى سياحة وفنادق بالمريوطية هرم
- معهد المصرى العالى سياحة وفنادق بمصر الجديدة .
- جامعة عمالية علاقات صناعية اسوان
- جامعة عمالية علاقات صناعية مدنية نصر
- جامعة عمالية علاقات صناعية أسيوط
- جامعة عمالية علاقات صناعية بنى سويف
-العالى سياحة وفنادق وإرشاد سياحى العريش
- معهد عالى تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة.
- سيناء عالى سياحة وفنادق رأس البر
- معهد عالى تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية اسيوط .
الكليات والمعاهد التى تتناسب مع طلاب الدبلومات الفنية الزراعية بنظام الخمس سنوات .
- زراعة عين شمس
- زراعة المنصورة
- زراعة الاسماعليه جامعة قناة السويس
- زراعة شبين الكوم جامعه المنوفيه
- تربية شبين الكوم
- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم زراعية جامعة الزقازيق
- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
- معهد عالى تعاون زراعي شعبه تربوية شبرا الخيمه
- معهد عالى تعاون زراعي شبرا الخيمه .
- معهد عالى تعاون زراعي وإرشاد اسيوط
- معهد عالى تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية اسيوط
- المعهد العالي للعلوم الاداريه بالعباسية
- العالى دراسة نوعية سياحة وفنادق جيزه .
- العالى الفندقى بالأقصر إيجوث .
- المعهد العالي النوعية سياحة وفنادق و إرشاد سياحى مصر الجديده
- المعهد العالي سياحة وفنادق الاسكندريه.
- معهد الألسن العالى شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر .
- المعهد العالى سياحة وفنادق الغردقه
- المعهد العالى سياحة وفنادق 6 اكتوبر
- المعهد العالى سياحة وفنادق الاسماعيليه
- معهد الفراعنه العالى سياحة وفنادق بالمريوطية هرم .
- معهد العالى السياحة والفنادق وإرشاد سياحى بأبى قير
- معهد العالى السياحة والفنادق وإرشاد العريش .
- معهد العالى السياحة والفنادق وإرشاد بالإسكندرية إيجوث .