تنسيق الجامعات 2020 .. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الدبلوم الزراعي 3 و5 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس نتيجة الدبلومات الفنية و يتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالي.





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وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" قائمة الكليات والمعاهد التى تتناسب مع طلاب الدبلومات الفنية الزراعية بنظام الثلاث سنوات وهى

- زراعة الوادى الجديد

- تربية المنيا

- تربية شبين الكوم

-تربية المنصوره

- تربية كفر الشيخ

- زراعة الاسماعليه جامعة قناة السويس

- زراعة شبين الكوم جامعه المنوفية

- تربية طنطا

- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم زراعية جامعة الزقازيق

- تربية دمنهور

- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

- العالى الفندقى بالأقصر إيجوث

- المعهد العالى العلوم الاداريه بالعباسية

- كلية تعليم فني صناعي شبرا

- العالى النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحى

- العالى النوعية سياحة وفنادق جيزه

- العالى سياحة وفنادق اسكندريه

- جامعة عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ.

- العالى سياحة وفنادق بالاسماعيليه

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسكندريه

- جامعة عمالية علاقات صناعية طنطا

- العالى سياحة وفنادق وإرشاد سياحى بأبى قير .

- جامعة عمالية علاقات صناعية منصورة .

- العالى سياحة وفنادق بالإسكندرية إيجوث

- العالى سياحة وفنادق الغردقه

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسماعلية

- العالى سياحة وفنادق 6 اكتوبر

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

- معهد الألسن العالى شعبة سياحة وفنادق بمدينة نصر.

- جامعة عمالية علاقات صناعية زقازيق .

- جامعة عمالية علاقات صناعية رأس البر .

- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمه.

- العالى القاهرة سياحة وفنادق مقطم

- معهد الفراعنه العالى سياحة وفنادق بالمريوطية هرم

- معهد المصرى العالى سياحة وفنادق بمصر الجديدة .

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسوان

- جامعة عمالية علاقات صناعية مدنية نصر

- جامعة عمالية علاقات صناعية أسيوط

- جامعة عمالية علاقات صناعية بنى سويف

-العالى سياحة وفنادق وإرشاد سياحى العريش

- معهد عالى تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة.

- سيناء عالى سياحة وفنادق رأس البر

- معهد عالى تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية اسيوط .









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الكليات والمعاهد التى تتناسب مع طلاب الدبلومات الفنية الزراعية بنظام الخمس سنوات .

- زراعة عين شمس

- زراعة المنصورة

- زراعة الاسماعليه جامعة قناة السويس

- زراعة شبين الكوم جامعه المنوفيه

- تربية شبين الكوم

- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم زراعية جامعة الزقازيق

- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

- معهد عالى تعاون زراعي شعبه تربوية شبرا الخيمه

- معهد عالى تعاون زراعي شبرا الخيمه .

- معهد عالى تعاون زراعي وإرشاد اسيوط

- معهد عالى تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية اسيوط

- المعهد العالي للعلوم الاداريه بالعباسية

- العالى دراسة نوعية سياحة وفنادق جيزه .

- العالى الفندقى بالأقصر إيجوث .

- المعهد العالي النوعية سياحة وفنادق و إرشاد سياحى مصر الجديده

- المعهد العالي سياحة وفنادق الاسكندريه.

- معهد الألسن العالى شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر .

- المعهد العالى سياحة وفنادق الغردقه

- المعهد العالى سياحة وفنادق 6 اكتوبر

- المعهد العالى سياحة وفنادق الاسماعيليه

- معهد الفراعنه العالى سياحة وفنادق بالمريوطية هرم .

- معهد العالى السياحة والفنادق وإرشاد سياحى بأبى قير

- معهد العالى السياحة والفنادق وإرشاد العريش .