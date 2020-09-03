البيت الفنى يبدأ مبادرة «المؤلف مصري» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح انه تحت رعاية ودعم من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم بقيادة وزير الثقافة يبدأ البيت الفني للمسرح اليوم الخميس اول عروض المبادرة المسرحية "المؤلف مصري "، و التي تشرف عليها فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، والهادفة الى إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافى وعرضها اون لاين على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب خلال شهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر المقبلين.

أوضح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن العروض المختارة يتم تصويرها على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية وذلك لتنشيط الحركة المسرحية و وتحفيز الشباب علي الابداع و العمل و لإثراء المكتبة المسرحية بنصوص مسرحية مصرية جديدة لم يسبق تقديمها ذات أفكار سامية و قادرة على الامتاع و الابداع و التثقيف تاركه اثر ايجابي علي المجتمع و الافراد بشرط أن تعتمد العروض التى تقدمها المبادرة علي نصوص مسرحية لمؤلفين مصريين لم يسبق تقديمها احترافيا على خشبة المسرح دعما للمؤلف المصري وذلك فى الفترة من 3 سبتمبر وحتى يوم 9نوفمبر المقبل ويقدم كل عرض لمدة ٣ ليالي ايام الخميس ، الجمعة ، السبت من كل أسبوع.





و أعرب الفنان محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية عن سعادته و حماسه الشديد لظهور المبادرة والاستفادة منها من خلال تقديم افكار سامية و إيجابية و إبداعية لكل محبي المسرح دون ملل او إطالة فى مدة العرض المسرحي بحيث لا تتجاوز مدة العرض ساعة واحدة .