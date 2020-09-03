تحصين الاقتصاد المصري ضد الصدمات المالية .. إشادة عالمية بنجاح مصر فى توفير احتياطٍ نقدي يكفي 3 أعوام مقبلة.. برلمانيون: شهادة "موديز" ليست من فراغ.. الكنانة تجني ثمار برنامج الإصلاح

اقتصادية النواب توضح سبب شهادة منظمة موديز العالمية بنجاح الاقتصاد

برلمانى:

مصر ستُصبح من أقوى دول الشرق الأوسط اقتصاديًا

ماجدة نصر:

الإصلاح الاقتصادي أعاد لمصر هيبتها اقتصاديًا









أكدت وكالة "موديز" العالمية، أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.









وأوضحت وكالة "موديز" - في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم، الأربعاء - أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.









وقالت إليسا باريسي كاوبوني، نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني.









وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن لعملية الإصلاح الاقتصادي الدور الأكبر في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر علاوة على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرين إلى أهمية الاستمرار في هذا العملية السنوات المقبلة.









قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شهادة وكالة "موديز" العالمية احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها لـ 3 أعوام مقبلة لم تاتى من فراغ ولكن جاءت نحو جهود كبيرة من القيادة السياسية لتحقيقها.



وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن النقد الأجنبى يمثل احتياجات مصر من تدبير السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت، بعد أن تم تصنيع مصر أول دولة مستوردة للقمح طبقا لتقرير وزارة التموين حيث أن مصر تستورد قمح مايعادل 95% من الخارج.



وأشار عضو مجلس النواب، الى أن سبب تزايد الاحتياطى النقدى الأجنبى هو تعافى السياحة ودخل قناة السويس وذلك ينعكس على زيادة الاحتياطى النقدى.







وفي هذا السياق، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وكالة "موديز" العالمية، بشأن نجاح مصر في توفير مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، قائلًا:"مصر تسير بخطوات ثابتة في ملف الإصلاح الاقتصادي وأتوقع أن تكون من أقوى دول الشرق الأوسط اقتصاديًا في المستقبل القريب".









وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر استطاعت أن تحقق النجاح الملحوظ في الملف الاقتصادي بسبب الاستقرار الأمني والمشروعات القومية وبناء المدن السكانية والصناعية والسياحية الجديدة، مشيرًا إلى دور خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر وقاد حركة الإصلاح الاقتصادي بقوة وشجاعة وبمشاركة جميع فئات الشعب المصري، لافتًا إلى قدرة القيادة السياسية في جذب العملة الصعبة من خلال زيادة نسبة الصادرات والحد من عملية الاستيراد والتي بدورها عملت على زيادة الاحتياطي النقدي.





ومن جانبها، علّقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، على تصريحات وكالة "موديز" العالمية، بشأن نجاح مصر في توفير مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، قائلة:"مصر نجحت بفضل القيادة السياسية الحكيمة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في وقت قصير وبكفاءة عالية".





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -١٩"، أثرت بدرجة ملحوظة على اقتصاديات العالم أجمع وعلى رأسها الدول العظمى، مشيرة أن مصر بفضل الإصلاح الاقتصادي ظلت ثابتة أمام هذه الجائحة واستطاعت محاربتها دون أن يتأثر الاقتصاد بشكل كبير.









وأضافت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة سيشهد المواطن تحسن كبير في مستوى المعيشة خاصة وأن الدولة تستهدف مشاركة الفئات الفوق متوسطة في عملية الإصلاح الاقتصادي بهدف دعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لافتة إلى أهمية استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي فيما يُعرف بالتنمية المستدامة.