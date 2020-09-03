"‎التوحد.. هل البداية من الجهاز الهضمي".. روتاري القاهرة يعقد ندوة حول سلامة أطفالنا

نظم نادي روتاري القاهرة غرب الجولف، ندوة حول سلامة اطفالنا بعنوان "التوحد.. هل البداية من الجهاز الهضمي، يأتي ذلك ‎إستمرار لما تقدمه نوادى الروتاري بشكل عام من دعم كبير لمواجهة تداعيات مرض التوحد في العالم.





استضاف نادي روتاري القاهرة غرب الجولف، بالندوة التي عقدت بث مباشر عبر برنامج زووم ، كوكبة متخصصة في هذا المجال بالتعاون مع مبادرة One4All تضم كل من: ( دكتور حسام بدر ‎استشاري التغذية الشاملة وعضو جمعية التغذية الشاملة الكندية، و ندى لينا الدين أ خصائي نفسي ومعالج سلوكي بالولايات المتحدة الأمريكية).





أدار فعاليات الندوة، الدكتور احمد ابراهيم رئيس نادي روتاري القاهرة غرب الجولف وشاركت أيضا نانسي هادي عضوة نادي روتاري القاهرة غرب الجولف و صاحبة مبادرة One4All.





قام الدكتور حسام فى بداية الندوة بالتعريف بمرض التوحد والذى يعرف باضطراب السلوك والتواصل والتفاعل لدى الأطفال وتناولت الندوة أسبابه وكيفية اكتشاف الاعراض حيث أن مرض التوحد يتراوح بين درجات عديدة من اعراض شديدة وأعراض بسيطة وغير واضحة فى بعض الأحيان وللتشخيص المبكر أهمية بالغة، لأن التدخل المبكر يشكل عنصرا هاما جدا في تحقيق أفضل النتائج وفرص العلاج وتتوقف درجات الاستجابة على حالة المرض.





كما تمت مناقشة الاساليب الحديثة لطرق العلاج والتى يجب ان تخضع لاسلوب علاج شمولى يضم عدة تخصصات أهمها السلوكي والنفسي والتغذية والعظام والتى حققت نتائج ايجابية من خلال اتباع نظام غذائي خاص وعلاجات بديلة أخرى.





وأكدت ندي على ضرورة توفير الوعى الكافى للأسر بكيفية التعامل مع الأبناء الذين يعانون من مرض التوحد وتقديم الدعم لهم خلال رحلة العلاج لمنح الطفل الحق فى حياة طبيعية مع زيادة الاهتمام المجتمعى بهذا المرض وتوفير الرعاية العلاجية الازمة خاصة فى القرى الفقيرة بمحافظات الجمهورية.





شارك بالندوة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج و تحدث عن جهود الوزارة في مواجهة مرض التوحد في صعيد مصر.





كما تم التأكيد من الحضور على ضرورة الاستمرار فى تنظيم مثل هذه الندوات التعريفية لتسليط الضوء على خطورة الوضع حيث أن المؤشرات تدل على تزايد أعداد الاطفال الذين يعانون من التوحد وذلك للتصدى لهذا المرض الذى بلغت نسبة الإصابة به من ٢ الي ٣ ٪؜ من الأطفال على مستوى العالم .