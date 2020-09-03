ناشطة نسائية: قانون سرية بيانات ضحايا التحرش والاعتداء الجنسى خطوة إيجابية جداًُ من الدولة

قالت جانين عبد العليم ، ناشطة نسائية ، إن مشروع قانون سرية بيانات ضحايا التحرش والاعتداء الجنسى خطوة إيجابية جداًُ من الدولة المصرية.





وأضافت ، عبر مداخلة هاتفية هاتفية ، ببرنامج " انبوكس " ، المذاع على فضائية ، صدى البلد 2 " أن هذا القانون يسد الفجوة بين عدد البلاغات والاحكام .





وأشارت إلى أنه لن يتم تسريب هوية المعتدى عليها ولن يتم الضغط على ذويها للتنازل عن حقها





وتابع ناشطة نسائية ، أنه عندما تحاول البنت اللجوء إلى القانون تخشى من محاولة تشويه صورتها والخوف من رد فعل المجتمع .



