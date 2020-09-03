بإبداعات 5 فنانين.. افتتاح المعرض التشكيلي أبيض وأسود بثقافة سوهاج

افتتح رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى معرض فن تشكيلى بفرع ثقافة سوهاج بعنوان "أبيض وأسود" لعدد خمسة من المواهب الشابة وهم حاتم إبراهيم محمد، حامد شريف، مينا عويضة، محمد ممدوح أحمد، مينا أشرف نصيف.





وتضمن المعرض 100 لوحة فنية متنوعة من البورتريه بالفحم والرصاص، بجانب عقد لقاء أدبى للقاص محمد عبد المطلب والدكتور شعيب خلف ومناقشة الشباب فى قصص من تأليفهم ووضعهم على الطريق الصحيح لكتابة القصة، بالإضافة إلى إلقاء العديد من القصائد الشعرية لهؤلاء الشباب.





جاء ذلك من خلال التأكيد على الإجراءات الاحترازية التى يتخذها الفرع والمواقع الثقافية التابعة له وضرورة الإهتمام بها للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي بحضور ٢٥ ٪ من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي بين الرواد.



