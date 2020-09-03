الكوراني: مصر أدارت ملف التعليم بنجاح واحترافية رغم كورونا

وجه النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب تحية احترام وتقدير للدكتور طارق شوى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤكدا ان تصريحات هذا الوزيرالشجاع تستحق ان نرفع له القبعة لانه كشف للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى الوقت الذى فشلت فيه دول كبرى فى استمرار مسيرة التعليم بمهنية واحترافية رغم فيروس كورونا.





وطالب " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم من جميع المصريين ليس تقديم الدعم والمساندة للوزير طارق شوقى ولكن الدفاع عنه وعن سياساته الناجحة لتطوير وتحديث منظومة التعليم بكل قوة مؤكدا ان التاريخ سوف يسجل بحروف من نور انجازات مصر بقيادة الرئيس السيسى فى ملف التعليم قبل الجامعى ونجاح الدكتور طارق شوقى فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لبناء إنسان مصرى قادر على العطاء لمصر من خلال منظومة تعليمية حديثة.





وقال النائب محمد الكورانى ان الدكتور طارق شوقى كشف فى هذه التصريحات المهمة التى لايجب ابدا ان تمر مرور الكرام عن ان هناك مافيا عالمية لتسريب الامتحانات وبيعها بمبالغ كبيرة وخيالية مطالبا من جميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمواقع الاخبارية ووسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تسليط الضوء على هذه التصريحات واجراء لقاءات موسعة مع الدكتور طارق شوقى وخبراء التعليم واساتذة الجامعات حتى يتعرف الرأى العام المصرى عن القدرات الكبيرة لدى الدولة المصرية ونجاحها بكل براعة واحترافية فى ادارة ملف التعليم فى ظل المواجهة العالمية والمصرية مع فيروس كورونا.





وكان الدكتور طارق شوقى قد أكد أن هناك أنواعا مختلفة من المدارس الدولية فى مصر بعضها يدرس الدبلومة الأمريكية وأيضا الشهادة البريطانية والمدارسالفرنسية واختلفت طرق التعامل مع العامل الدراسى أثناء أزمة كورونا والوزارة فخورة بإتمام العام الدراسى لكل الطلاب فى المدارس فى جميع الأعمار وآخرها الثانوية العامة والدبلومات الفنية.





وأوضح وزيرالتربية والتعليم، فى فيديو تم بثه على صفحته الشخصية: فى هذه الفترة حدث بعض المشكلات فى بعض الدول مثل بريطانيا وشهادتها البريطانية حيث تم إلغاء الامتحان بسبب كورونا وأيضا فى الدبلومةالأمريكية، كل هذه المحاولات تم الغاؤها بسبب كورونا ولكن شهادة الدبلومة الأمريكية وكيفية إدارتها أدت إلى تسريب الامتحان فى مصر وهناك مافيا لتسريب الامتحانات وبيعها بأرقام كبيرة جدا وهذا الأمر أزعج هيئة الامتحان الأمريكية لأن مصداقيةالامتحان الأمريكي حول العالم تهتز.





وتابع الوزير:التسريب حدث خلال السنوات الماضية وارتفع بعد كورونا، مشيرا إلى أن الهيئة أوقفت الامتحان لحين تحويله من ورقى إلى إلكترونى وهذا الأمر سوف يحتاج إلى 18 شهرا حسبما أفادت هيئة الامتحان الأمريكية، وواقعيا لن يحدث امتحان، مشددا على أن النظام الامريكى والمناهج فى مصر قائم ولكن التغيير فى طريقة التقييم.





وأشار وزيرالتربية والتعليم إلى أن الوزارة اعتمدت نظام الـ" act"، منذ 6 أسابيع وهذا النظام من الامتحان موازى لامتحان السات لإتاحة فرصة امتحان أخر للطلاب فى حالة عدم قدرة هيئة الامتحانات الامريكية على اتاحة امتحان السات، موضحا أن ميزة امتحان act، رغم أنه موازى للسات إلا أنه يعقد إلكترونيا مش ورقى وهذا يقلل من فرص التسريب أو الغش وبالتالى هذا الامتحان متاح ويقيس نفس المهارات التى يقيسها امتحان السات ومقارب للسات فى أمريكيا وفى كل دول العالم.