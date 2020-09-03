قطع الكهرباء عن عدة قرى بمركز طنطا .. اعرف المواعيد والمناطق

أكدت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية اليوم أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحول الكهربائي الرئيس بمحطة جنوب طنطا يوم السبت القادم من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم وذلك لضم خلية جديدة .





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وأشارت "هاشم " الى أن الأماكن التى تتأثر بفصل التيار الكهربي من بينها قرى" شوني - دفرة - منشأة جنزور " والقرى التابعة لها.





كما أهابت رئيس القطاع بكافة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة.