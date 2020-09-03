أخبار الفن| حقيقة وجود خلاف بين دينا الشربيني وشيرين رضا.. الجمهور يطارد ماجدة الرومي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بوجود خلافات بين الفنانتين دينا الشربيني، وشيرين رضا، دون أن يكشفوا أسباب هذه الخلافات.









تصدرت الفنانة ماجدة الرومي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد بكاء الرئيس الفرنسي أثناء مقابلتها.









صدم النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك جمهوره حول العالم بإعلانه اصابته هو وزوجته وابنائه بفيروس كورونا، من خلال حساب ه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









حرص الشاعر أيمن بهجت قمر، على الاحتفال بنجاح أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي.







