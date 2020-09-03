ننشر أسعار متر التصالح فى مخالفات البناء ..صور

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر أول سبتمبر 2020، قرار محافظة الغربية رقم 861 لسنة 2020 الخاص بتعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء .





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وجاء ذلك طبقا لعروض الشوارع والميادين ،وذلك حسب ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء ..





كما دعا الدكتور طارق رحمي جميع المواطنين إلى التصالح في مخالفات البناء وذلك قبل يوم 30/ 9 تجنبا لقطع المرافق ثم الإزالة الفورية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء .