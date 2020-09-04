AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

جمعة وفودة يفتتحان 7 مساجد بجنوب سيناء ..اليوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الحق المبين في مدينة الطور اليوم الجمعة  ضمن 7 مساجد سيتم افتتاحها على مستوى المحافظة، ويلقي الوزير خطبة الجمعة بعنوان الإيمان والعلم والتي حددتها الوزارة وسينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وأضاف وزير الأوقاف ل " صدى البلد " أنه سيتم خلال الزيارة توزيع 2 طن لحوم أضاحي على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية.

من ناحية أخرى أكد وزير الأوقاف أن خدمة بيوت الله وعمارتها هي رسالة الأوقاف الأولى، مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف الوفاء بحق هذه المهمة والعمل الجاد الدءوب على تحويلها إلى واقع ملموس.

وأضاف جمعة  أن خدمة بيوت الله وعمَّارها ضيوف الرحمن شرف لا يدانيه شرف، مما يستوجب التفاني في العمل وبذل أقصى الجهد فيه ابتغاء مرضاة الله (عز وجل).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: الإيمان والعلم موضوع خطبة الجمعة المقبلة

افتتاحه الجمعة المقبل.. مسجد الحق المبين بطور سيناء تحفة معمارية جديدة على أرض الفيروز

الأوقاف: توزيع 7 أطنان من لحوم الأضاحي على 4 محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الحق المبين بالطور الجمعة المقبل

افتتاح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء

وزير الأوقاف: خدمة بيوت الله وعمارتها رسالتنا الأولى

ترشيحاتنا

متى يتم إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك.. القانون يجيب

نجيب ساويرس معلقا بعد فوز الزمالك: التايم لاين نايم

جريمة شنيعة.. أم تقتل 5 من أبنائها وتترك أكبرهم في القطار

سيلينا جوميز تحقق 170 مليون مشاهدة في أسبوع بـ كليب ice cream ..فيديو

شوبير يكشف "هدية " الزمالك لـ الأهلي عقب الفوز أمام بيراميدز..فيديو

كيف تعود الدراسة في المدارس مع استمرار كورونا .. منظمة الصحة تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه