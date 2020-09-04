جمعة وفودة يفتتحان 7 مساجد بجنوب سيناء ..اليوم

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الحق المبين في مدينة الطور اليوم الجمعة ضمن 7 مساجد سيتم افتتاحها على مستوى المحافظة، ويلقي الوزير خطبة الجمعة بعنوان الإيمان والعلم والتي حددتها الوزارة وسينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.





وأضاف وزير الأوقاف ل " صدى البلد " أنه سيتم خلال الزيارة توزيع 2 طن لحوم أضاحي على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية.



