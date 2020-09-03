ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد .. 6 سبتمبر

أعلنت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، بداية من يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.









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وأوضحت أنه يجب علي الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه الي الكلية يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري، و لمدة اسبوع ماعدا الجمعة و السبت من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، و شددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.





وعن خطوات التقديم اشارت الي أنه يجب علي الطلاب استلام ورقة الرغبات من الكلية، و استكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب ، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صورة من شهادة الثانوية العامة ،صورة من شهادة الميلاد.





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و شددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية ، علي أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ٢٠ يومًا من تاريخه.