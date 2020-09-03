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ديني

علي جمعة: المواطنة وحّدت أبناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة رغم اختلاف الأديان والأعراق

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:02 م
علي جمعة
علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن  مجتمع المدينة قائم على تعدد الأديان والأعراق والطوائف‏،‏ ولم يكن سكان المدينة يوما أبناء دين واحد في ذلك الوقت‏،‏ وإنما تنوعت أديانهم بين مسلمين ويهود ومشركين‏،‏ ولكن جمعتهم الدولة الإسلامية في بوتقة المواطنة.


وأضاف جمعة عبر فيسبوك، أن الإسلام والمسلمين لا يعترفون أو يقرون بمسألة تطهير الأرض وتوحيد الدين وإكراه الناس على الدخول في دينهم أو الرحيل من أرضهم، وهذه سنة الله في خلقه، وقد أشار القرآن الكريم إلي التنوع الديني فقال: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا) [الحج:40]، ونبه إلي تعدد الأعراق والشعوب فقال: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) [الحجرات:13] كذلك أمر بعدم إجبار أحد على اعتناق الإسلام، فقال: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة:256].


وأوضح أن التعايش السلمي الذي يدعو إليه الإسلام يؤدي بدوره إلي تبادل المصالح والأفكار والمنافع وتقوية العلاقات مع الآخر، وقد كان الأمر على هذا الحال منذ فجر الإسلام بين المسلمين وغيرهم، حيث جعل الإسلام علاقة المسلمين بغيرهم قائمة على أسس إيمانية مبنية على قيمة السلام، وبعيدة عن صفة العنف والطغيان.


وقد طبق الرسول ﷺ هذا النموذج في التعامل مع غير المسلمين بالحسنى، فكان يحسن حوارهم، ويؤدي إليهم حقوقهم، ويدعو إلى حسن معاملتهم في الأمور اليومية، في إطار من الرحمة وحفظ كرامة الإنسان.


وأشار إلى أن من صور الإحسان في معاملتهم: عيادة مريضهم، إذ لا بأس بعيادة أهل الذمة وغير المقاتلين من الكفار، لأنه -كما قال الإمام الزيلعي- نوع بر في حقهم، وما نهينا عن ذلك، وقد صح أن النبي ﷺ عاد يهوديا مرض بجواره. (نصب الراية) وهو ما رواه البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي ﷺ، فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطلع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار (البخاري).


ونوه بأن من حسن معاملة الآخر أيضا: إفشاء السلام بينهم، ففيه من البر في حقهم ما يؤلف قلوبهم، فقد مر النبي ﷺ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي ﷺ.  (البخاري).


قال القرطبي: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه، وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه. فقيل له في ذلك، فقال: أمرنا أن نفشي السلام. (تفسير القرطبي).

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