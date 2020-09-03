انهيار 2300 منزل بسبب الفيضانات في السودان | شاهد

عرض موقع العربية نت، عددا من الصور الفوتوغرافية التي ترصد حجم الدمار والخراب الذي خلفته الفيضانات التي تضرب السودان منذ أيام، حيث أكد مدير شرطة الدفاع المدني بالإنابة في الولاية الشمالية بالسودان الخميس علي انهيار أكثر من ألف منزل انهيارا كليا جراء الأمطار والفيضانات.





وبلغ حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق وأجزاء واسعة من محليات الولاية الشمالية انهيار 1,057 منزلا انهيارا كليا و1,257 انهيارا جزئيا و7مرافق وذلك وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الدفاع المدني السوداني .





ويُشار الي أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، كان أكد في وقت سابق أن "مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ 1912 حيث أدي فيضان هذا العام لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات.





وكان الدفاع المدني السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، أن السيول والفيضانات الموسمية دمّرت أكثر من ثلاثين ألف منزل، وقتلت 86 شخصا منذ يوليو.