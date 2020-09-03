محافظ بورسعيد يحذر المواطنين من الاستمرار في التعديات

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات المخالفة بمنطقة بنك الإسكان بحى الضواحى، فى إطار الحملة المكبرة التى تقوم بها المحافظة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف الاحياء ضمن حملة ازالة التعديات على املاك الدولة .
وأكد محافظ بورسعيد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين نظرا لعدم تنفيذ التعليمات واحالتهم للنيابة العسكرية .
وطالب محافظ بورسعيد المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم القيام بالمخالفات والتعديات والتى من شأنها تعرضهم للمسألة القانونية ، موضحا أن هذا الملف من الملفات التى تولى لها الحكومة اهتماما كبيرا ، وعلى المواطنين مساندة الاجهزة التنفيذية فى القيام بأعمالها .
وأوضح محافظ بورسعيد أنه تمت إزالة عدد من الاشغالات والتعديات التى تمثل إشغالا للطريق العام ببنك الاسكان ، فى حين أن هناك عدد من المحال لم تلتزم بالمساحات المقررة والتعدي علي حرم الطريق والارصفة.
وأكد محافظ بورسعيد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين نظرا لعدم تنفيذ التعليمات واحالتهم للنيابة العسكرية .
وطالب محافظ بورسعيد المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم القيام بالمخالفات والتعديات والتى من شأنها تعرضهم للمسألة القانونية ، موضحا أن هذا الملف من الملفات التى تولى لها الحكومة اهتماما كبيرا ، وعلى المواطنين مساندة الاجهزة التنفيذية فى القيام بأعمالها .