الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، ختام تعاملات الأسبوع بقيمة 3 قروش في بعض البنوك.





بلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو 15.76 جنيها للشراء، و 15.86 جنيه للبيع.





وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة سجل سعر الدولار نحو 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع





وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.77 للشراء، 15.87 جنيه للبيع.



