AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، ختام تعاملات الأسبوع بقيمة 3 قروش في بعض البنوك.

بلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو 15.76 جنيها للشراء، و 15.86 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة سجل سعر الدولار نحو 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.77 للشراء، 15.87 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار الأمريكى صباح اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.80جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع مقابل 15.82جنيه للشراء و15.92جنيه للبيع أمس، وفى البنك التجارى الدولى انخفض بمقدار 3 قروش ليسجل 15.78جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.
Advertisements

ترشيحاتنا

سيدة تنجب مولودها الأول بعد معرفة خبر حملها بساعة.. تفاصيل

ده استفزاز.. رجاء حسين عن سيارة ياسمين صبرى: استعراض الفلوس نقص.. فيديو

استفزاز لليونان.. وزير الدفاع التركي يحلق فوق بحر إيجه بطائرة إف-16.. شاهد

انهيار 2300 منزل بسبب الفيضانات في السودان | شاهد

قبل مواجهة كرواتيا.. إصابة كريستيانو رونالدو

كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. بوسي شلبي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بـ المايوه.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور