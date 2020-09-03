الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بختام تعاملات البنوك اليوم

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، ختام تعاملات الأسبوع بقيمة 3 قروش في بعض البنوك.
بلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو 15.76 جنيها للشراء، و 15.86 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة سجل سعر الدولار نحو 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.77 للشراء، 15.87 جنيه للبيع.
وشهدت أسعار الدولار الأمريكى صباح اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.80جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع مقابل 15.82جنيه للشراء و15.92جنيه للبيع أمس، وفى البنك التجارى الدولى انخفض بمقدار 3 قروش ليسجل 15.78جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.