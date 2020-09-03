شوبير يعلن عن تطور جديد بشأن كهربا فى الأهلي

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح أمس.





وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.





وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.





أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قدم اعتذارا رسميا جديدا اليوم عما بدر منه أمس ودخوله فى مشادة قوية مع محمد الشناوى حارس المرمى .وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلا " " كهربا اعتذر اليوم وأعلن تقبله للعقوبة عليه ".