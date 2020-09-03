AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يعلن عن تطور جديد بشأن كهربا فى الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:10 م
محمود كهربا
محمود كهربا
Advertisements
عمرو الحلواني
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قدم اعتذارا رسميا جديدا اليوم عما بدر منه أمس ودخوله فى مشادة قوية مع محمد الشناوى حارس المرمى .

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلا " " كهربا اعتذر اليوم وأعلن تقبله للعقوبة عليه ".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح أمس.

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه.. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق

عزومة غداء تنهي أزمة كهربا ومحمد الشناوي في الأهلي

دور الخطيب في توقيع سيد عبد الحفيظ عقوبة المليون جنيه على محمود كهربا.. تفاصيل

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

إسلام صادق: فايلر طلب رحيل كهربا بعد اندلاع أزمة التدريب

إسلام صادق: كهربا قد يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري

ترشيحاتنا

فايلر محتاس .. 11 لاعبا يغبيون عن الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

مصطفى محمد يوقع لـ دكرنس 5 سنوات

بعد جلسة تحقيق غير معلنة.. حكومة الوفاق تعلن رسميا عودة وزير الداخلية فتحي باشاغا

تركيا تتحدي الجميع: لو تجمع العالم لن يتمكن من إبعادنا

سيدة تنجب مولودها الأول بعد معرفة خبر حملها بساعة.. تفاصيل

إيداع المتهم بذبح زوجته في بولاق الدكرور بمستشفى الأمراض العقلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تنجب مولودها الأول بعد معرفة خبر حملها بساعة.. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: ظهور وباء كورونا في الصين كان له تداعيات على أفريقيا.. صور

دراسة.. فيروس كورونا يظل لمدة 31 يوما في الجسم بعد الإصابة به