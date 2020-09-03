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توك شو

رمتنى من البلكونة... نهال عنبر تروى موقفأ محرجأ فى فترة شبابها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:39 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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شيرين عادل
قالت  الفنانة نهال عنبر  ، مقدمة برنامج راجل واتنين ستات، إن عمليات التواصل قديمأ بالعلاقات العاطفية كانت  "جوابات البريد". 

وأوضحت "عنبر" ، خلال تقديمها حلقة راجل واتنين ستات ، أنها كانت تربطها علاقة صداقة بأحد جيرانها وفى هذه الفترة عرض عليها الإرتباط قائلة "أنا كنت صغيرة فى ثانوية عامة وهسافر   أمريكا أدرس ولو كنت فاتحت أمى فى الموضوع ده كانت رمتنى من البلكونة.

وأشارت إلى  هذا الموقف كان أول قصة جمعتها بشاب وكان الأخير يرسل جوابات بريد إلى مقر المدرسة ومن ثم تسلمها إليها لصعوبة إرسالها إلى منزلها .

وتابعت نهال عنبر ، أنها قررت السفر فجأة للولايات المتحدة الأمريكية ليرسل جارها عروسة لعبة وجواب بريد إلى المدرسة ليستلمها وقتئذ أخيها ويبلغ والدته بالأمر والتى تحدثت معها بهدوء وتنتهى القصة.


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